中国メディアの極目新聞によると、米映画「プラダを着た悪魔2」が中国本土で北米より1日早い4月30日に公開されるのに先立ち、10日に上海プレミアが行われ、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。映画ファンに一大ファッション旋風を巻き起こした。本作は、前作から20年後の存続危機に瀕したトップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）と、彼女の元アシスタントで報