4月11日午前、内蒙古自治区に新たな自由貿易試験区が設置されました。これにより、中国の自由貿易試験区は23カ所となりました。 中国（内蒙古）自由貿易試験区の対象面積は119.74平方キロで、3つのエリアから構成されています。内訳は、フフホト（呼和浩特）エリアが76.28平方キロメートル（フフホト総合保税区0.88平方キロを含む）、満州里エリアが25.11平方キロメートル（満州里総合保税区1.44平方キロメートルを含む）、エレン