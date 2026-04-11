[4.11 プレミアリーグ第32節](ターフ モア)※23:00開始<出場メンバー>[バーンリー]先発GK 1 マルティン・ドゥーブラフカDF 3 クイリンシー・ハルトマンDF 5 マクシム・エステーブDF 12 バシール・ハンフリーズDF 18 ヒュルマル・エクダルMF 8 レスリー・ウゴチュクMF 10 マーカス・エドワーズMF 11 ジェイドン・アンソニーMF 16 フロレンティーノ・ルイスMF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズFW 19 ジアン・フレミング控えG