バーンリーvsブライトン スタメン発表
[4.11 プレミアリーグ第32節](ターフ モア)
※23:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 20 ジェームズ・ウォード・プラウズ
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 31 マイク トレゾール
監督
スコット・パーカー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
クロフツアンドリュー
※23:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 18 ヒュルマル・エクダル
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 23 ルーカス・ピレス
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 31 マイク トレゾール
監督
スコット・パーカー
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
クロフツアンドリュー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります