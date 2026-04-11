バスケットボールB2リーグのパスラボ山形ワイヴァンズは11日、アウェーで青森ワッツと対戦しましたが、77対67で敗れました。序盤から中盤にリードを許したワイヴァンズは、終盤に追い上げを見せましたが、77対67で青森に敗れました。通算成績は12勝43敗で、順位は東地区の7チーム中6位です。12日も同じくアウェーで青森と対戦します。