４月12日に開催されるプレミアリーグ第32節で、ロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナムは、サンダーランドと敵地で相まみえる。一足先に今節を戦った残留争いのライバル、ウェストハムはウォルバーハンプトンに４−０で大勝。勝点を32に伸ばしたため、同30のトッテナムは暫定で降格圏の18位に転落した。11位のサンダーランドを下し、残留圏内に戻れるか。地元メディア『football london』によれば、デ・ゼルビ監督は