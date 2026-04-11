「私はフランクやトゥードルより優れていない」トッテナム新監督のビジョンは？ 暫定で降格圏に転落…三笘薫の恩師は窮地を救えるか

「私はフランクやトゥードルより優れていない」トッテナム新監督のビジョンは？ 暫定で降格圏に転落…三笘薫の恩師は窮地を救えるか