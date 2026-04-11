​​「今日は忙しいけど、甘いものがないと頑張れない…！」そんな日に吸い寄せられるのが、手軽に買えるコンビニのシュークリームです。でもふと頭をよぎるのが、「明日の体重計の結果が怖いかも…」という後ろめたさではないでしょうか。一方で、罪悪感を気にせず、溜まった疲れを吹き飛ばしたい、しっかり満たされたい時もありますよね。そこで今回は、コンビニ大手3社（セブン・ファミマ・ローソン）のカスタ