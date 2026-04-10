ただ泊まるだけじゃない！高台に立つ【リゾナーレ熱海】は、相模湾と熱海の街を一望できる全室オーシャンビューのリゾートホテル。部屋からは花火大会を見渡せるほか、絶景にひたる温泉大浴場や白い砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」、樹上アスレチックやツリーハウスがある「森の空中基地 くすくす」など、星野リゾートならではの驚きとアイディアあふれる施設やアクティビティをそろえます。｜滞在を楽しむためのホ