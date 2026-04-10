名古屋駅徒歩5分の都市型サウナ『SAUNA MONKEY』に通常の2倍超・約43Lという超大型の桶シャワー「ボスシャワー」が4月7日(火)に新登場。 横長のハーフバーレル(樽を縦に割った)形状で全身を一気に覆う設計で、日本記録認定協会による正式な日本一認定の取得に向けても進行中だそうです。 またボスシャワー新規導入と同じ日には、2Lという大容量の「ボスオロポ」の販売もスタート。規格外