サンリオが第41回目を迎える人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、2026年4月9日(木)〜5月24日(日)まで開催。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを! Smiling Ovation!」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントを目指していると言います。また、投票開始日となった4月9日(木)