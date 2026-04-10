手にあまる悩み事先日、京都の妙徳山華厳(けごん)寺へ参拝に行った。別名「鈴虫寺」とも呼ばれ、数千匹の鈴虫が鳴く客殿で、30分ほどお坊さんの小気味好い法話を聞く。そして御守りと共にお地蔵様に祈願するのだ。鈴虫寺のお地蔵様は珍しくわらじを履いている。それ故、住所をお伝えすると、お地蔵様が自宅まで来てくださり、願いを叶えてくださるという。これまで私たち夫婦の願い事は見事に叶い、お礼参りをしてはまた新たなお願