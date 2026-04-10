この記事をまとめると ■テスラがモデルYベースのニューモデル「モデルY L」を発表 ■3列6人乗り化で実用性を大幅に強化した新型EV ■補助金と戦略強化で日本市場攻略を本格化する 日本のEV市場を揺さぶるテスラの本気 テスラジャパンは4月3日、3列シート6人乗りの新型電気自動車「モデルY L」を発表した。モデルY Lは、世界でもっとも売れているSUVであるモデルYをベースに、ボディを延長して3列シート化したモデルだ。テスラジ