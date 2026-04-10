この記事をまとめると ■テスラがモデルYベースのニューモデル「モデルY L」を発表 ■3列6人乗り化で実用性を大幅に強化した新型EV ■補助金と戦略強化で日本市場攻略を本格化する

日本のEV市場を揺さぶるテスラの本気

テスラジャパンは4月3日、3列シート6人乗りの新型電気自動車「モデルY L」を発表した。モデルY Lは、世界でもっとも売れているSUVであるモデルYをベースに、ボディを延長して3列シート化したモデルだ。テスラジャパンの橋本理智社長は「モデルYとは別物」と語り、2026年内に販売終了したモデルXの実質的な後継車として位置づけている。

ボディサイズは、ベースのモデルYから全長を180mm延長して4970mm、ホイールベースを150mm拡大して3040mm、全高を45mm高い1670mmとした。1920mmの全幅は変わらない。この拡大により、5人乗りから3列シート6人乗りに対応した。ラゲッジ容量は最大2539リットルで、モデルYの2138リットルから401リットル拡大している。

航続距離はWLTCモードで788kmを実現し、テスラの日本国内ラインアップで最長となった。モデルY ロングレンジAWDの682kmと比較すると、約100kg重い車両重量にもかかわらず106km長い。ルーフラインを新設計したことで、Cd値0.216を達成。これはモデルYの0.22を下まわり、セダンタイプのモデル3の0.219をもしのぐ優れた数値だ。風切り音は11%、ロードノイズは4%低減している。

パワートレインはデュアルモーターAWDのみの設定で、0-100km/h加速は5.0秒。モーター出力はモデルYと共通だが、ソフトウェア制御を変更している。

インテリアは全席が専用設計となった。2列目は左右独立のキャプテンシート仕様で、ボタンひとつで昇降する電動アームレストを装備。全席にシートヒーター、前2列にはシートベンチレーションを標準装備する。2列目には8インチタッチスクリーンも完備され、エアコン操作などが可能となる。

注目の3列目だが、まずアクセスについては、2列目キャプテンシートの間をウォークスルーで乗降する形となる。居住空間については子どもや短距離移動を前提とした設計となるため、本格ミニバンには劣ることになりそうだ。

価格は税込749万円。ボディカラーは全6色で、新色「コズミックシルバー」が追加された。グレードは「プレミアム」のモノグレードとなる。

国のCEV補助金は127万円で、東京都在住であれば最大80万円の追加補助を受けられる。合計で最大207万円の補助金により、実質542万円での購入が可能だ。さらに、2026年4月1日〜6月30日の注文・納車分を対象に、テスラの急速充電ネットワーク「スーパーチャージャー」の利用料金が3年間無料となるキャンペーンを実施する。

モデルY Lは中国の上海ギガファクトリーで生産される。テスラジャパンは店舗数を13店舗から28店舗に倍増させており、2026年はサービス拠点も2倍以上に拡充する計画だ。橋本社長は「来年には日本市場で輸入車ナンバーワンを目指したい」と語っている。

モデルY Lは、3列シート6人乗り、788kmの航続距離、手厚い補助金により、日本のEV市場における強力な選択肢となることは間違いない。テスラが本気で日本市場を攻略する姿勢を示した1台といえるだろう。