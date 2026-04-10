軽自動車のアーキテクチャーを世界で展開ホンダ『Super-ONE』（以下スーパーワン）は、軽乗用車である『N-ONE e:』をベースに開発されたBEVのスポーツコンパクトだ。その存在は昨夏のグッドウッドで行われたフェスティバル・オブ・スピードでのデモランで公となり、その後はインドネシア国際モーターショーをはじめ、ジャパンモビリティショー2025などの展示で認知を広げてきた。【画像】ついに市販化！ホンダのBEVスポーツコンパ