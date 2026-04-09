お笑いタレントのケンドーコバヤシが８日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。千原ジュニアとのサシトーク番組。１月に結婚を発表したケンコバは、「カミさんのご両親の家に空き巣が入って。１階がゴソゴソしてて。お父さんは元々、空手の先生やから『俺が行く』って」とコロナ時期のエピソードを披露。「（犯人が）外国人で言葉通じない同士、『ウワー』っていう声が下から聞こえてきたとき、お母さんが降りていって