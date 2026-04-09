昨年はOWV史上最大規模のライブとなった「OWV 5th Anniversary LIVE-SUPERNOVA-」と盟友OCTPATHとの「OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE」、そして今年2月に大団円を迎えた「OWV LIVE TOUR 2025-VERSUS-」までこれまでにない盛り上がりを見せたOWV。その勢いをさらに加速すべく、4月8日には12枚目のシングル「ROCKET MODE」のリリースが決定！ 今回はシングルに収録されている3曲への想いと、最近OWV界隈で流行っているこ