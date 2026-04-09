生活習慣やストレスが、知らず知らずのうちに様々な箇所に不調を引き起こしている!? そこで最近、若い世代で増加傾向にある症状として注目を集める「脂肪肝」にフォーカス。それぞれの主な原因から対策TIPSまで指南！脂肪肝とは？肝臓に過剰な中性脂肪（血液中の脂肪成分）が溜まること。健康な人でも肝臓に3〜5％の中性脂肪がついているが、それが20％を超えると脂肪肝と呼ばれる状態になり、病気のリスクが高まる。今や日本人の