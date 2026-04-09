KAYOUは3月19日、ステーショナリーブランド「KAYOU＋（カーユプラス）」より、ゲルインクボールペン「Fleura（フルーラ）」を発売しました。「Fleura」は、かわいらしさとエレガンスを両立したデザインと、日常筆記に適した軽やかな書き心地を兼ね備えたゲルインクボールペンです。丸みのある愛らしいフォルムと、手帳やノートにも映えるカラー展開により、書く時間に小さなときめきを添える一本として開発されました。芯径は0.4mm