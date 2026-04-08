「紀ノ国屋」とSuicaのペンギンがコラボレーションしたアイテム「Suicaのペンギン ビッグトート」が、4月8日（水）から公式オンラインストアで、4月9日（木）から全国の店舗で順次発売される。【写真】“いちご”や“さかな”もかわいい！デザイン一覧■バリエーションは全3種類今回発売される「Suicaのペンギン ビッグトート」は、キュートなSuicaのペンギンと「紀ノ国屋」ロゴの刺しゅうが目を引く、特別感のあるキャンバ