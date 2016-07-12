EURO2016
『EURO2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月8日
2026年4月8日
2020年3月1日
2016年11月19日
2016年10月7日
2016年8月16日
2016年7月19日
2016年7月17日
2016年7月16日
2016年7月13日
-
EURO決勝で見えたフランス代表の課題 なぜポルトガルに敗れたのか
絶対的な存在のC・ロナウド離脱が、監督が組み立てていたプランを狂わせた
SOCCER KING
-
EURO2016で優勝のポルトガルイレブン 報奨金3100万円はC・ロナウドが交渉
大会前にC・ロナウドがサッカー協会に掛けあって実現した金額
東スポWEB
-
ポルトガル代表を大統領が称賛 「君たちは欧州で一番だ」
C・ロナウドらがタラップから姿を現すと、約5000人から拍手が降り注いだ
スポニチアネックス
2016年7月12日
-
「ポルトガルの英雄」エデル 肉屋との泣けるエピソード
13歳の頃は痩せており、肉屋が得点ごとにあばら骨のついた肉をあげると約束
Qoly
-
FIFAランキングは正確なのか？ EURO2016の試合結果で検証
EURO2016の試合で検証したところ、的中率は56.75％となった
Qoly
-
最強サッカー選手論争に決着か C・ロナウドがタイトル総ナメ確実
メッシとの「最強選手論争」に、終止符が打たれるようだと筆者
東スポWEB
-
EURO2016のベストイレブンが決定 優勝のポルトガルから最多4人
欧州制覇を達成したポルトガルから、C・ロナウドら最多の4人が選出
SOCCER KING
-
EURO2016 現地ライターがランク付け 「印象的な出来事」10選
1位はポルトガルの初優勝で、サントス監督の采配に痺れたと筆者
サッカーダイジェストWeb
-
フランス代表DFウンティティが驚愕のパス数を記録 EURO決勝で120本
データによると、ウンティティは120本のパスを送り115本で成功している
Qoly
-
フランスのEURO2016敗戦にサポーターが涙 歩み寄った一人の少年が話題に
敗戦に涙を流すフランスサポーターのもとに、少年が歩み寄る
Qoly