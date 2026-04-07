ユニークなキャラクターに愉快なトーク、個性的なジェンダーレスファッション。ドラマや映画のみならず、情報番組でもインパクトを残す坂口涼太郎さんとはどんな人？“らめ活”とは、坂口涼太郎さんが標榜している言葉。“諦め”の“らめ”だけど、決してネガティブな意味ではなく、ないものねだりを諦め、現実を明らかにして自分自身を受け入れていくというもの。今その“らめ活”が共感を呼んでいます。── 昨年出版した初エッ