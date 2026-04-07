日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す西表島ホテル by 星野リゾートは、世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、2026年6月26日(金)〜7月31日(金)の期間、市場にほぼ出回らないマンゴーを生産者の想いとともに堪能する「至福のマンゴーモーニング」を開催する。【写真】マンゴーをふんだんに使った「マンゴーモーニングセット」本プログラムでは、農園を訪れるツアーに参加し農家から直接栽培のこだわりを学ぶ。