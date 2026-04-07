市場に出回らないマンゴーを食べられる!?西表島ホテル by 星野リゾートで贅沢体験「至福のマンゴーモーニング」
日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す西表島ホテル by 星野リゾートは、世界自然遺産に登録された西表島(いりおもてじま)で、2026年6月26日(金)〜7月31日(金)の期間、市場にほぼ出回らないマンゴーを生産者の想いとともに堪能する「至福のマンゴーモーニング」を開催する。
【写真】マンゴーをふんだんに使った「マンゴーモーニングセット」
本プログラムでは、農園を訪れるツアーに参加し農家から直接栽培のこだわりを学ぶ。農家直伝の目利きで選んだ1玉をお土産として収穫する体験ができるほか、最後には、その日に食べごろを迎えたマンゴーをモーニングセットで味わうことができる。農家が丁寧に育てたマンゴーをより多くの人に知ってもらいたいという想いから、収穫最盛期限定で開催する。
■樹上で完熟させる西表島の濃厚なマンゴー
マンゴーはとてもデリケートで温度や日差しの影響を受けやすいため、国内ではボイラーを使用した栽培が一般的だ。一方、八重山諸島は亜熱帯に位置し年間を通じて温暖な気候に恵まれているため、マンゴー栽培に最適な環境である。八重山のマンゴーはすべてボイラーを使用しない「無加温ハウス栽培」で育てられ、樹上でじっくりと完熟させてから収穫する。加温したマンゴーよりも糖度が高く(※1)、自然な完熟果ならではの芳醇な香りと甘味・酸味のバランスのとれた濃厚なマンゴーが育つ(※2)。さらに、生産量の95％程度が個選個販(※3)であるため、市場に出回ることはほぼない。
※1：沖縄県本島北部地域でのマンゴー「アーウィン」における加温栽培による連年生産性評価
※2：「八重山マンゴー研究会」の活動支援による産地育成
※3：農産物の選別・出荷において、果実の選別から出荷までをすべて個人で行う方式
■「至福のマンゴーモーニング」の特徴
■早朝に農園を訪れ、農家から栽培のこだわりを聞く
収穫が行われる朝の時間帯にマンゴー農園を訪れ、農家から直接栽培のこだわりやおいしさの秘密を学ぶ。夏の西表島はマンゴーの収穫最盛期。島産マンゴーは糖度と酸味に優れ、芳醇な香りが特徴だ。樹上でぎりぎりまで甘味を蓄えたマンゴーは、完熟を迎えると果実の重さで枝から落下する。訪問先の農園では収穫のタイミングにこだわり、自然に落果したマンゴーのみを収穫。さわやかな朝の太陽の光を浴びながら、マンゴーの魅力とこだわりを知る贅沢な時間を過ごせる。
■おいしい1玉を見極める"目利き"を体験。農家のお墨付きマンゴーを収穫
西表島のマンゴーについて知ったあとは、実際に収穫を体験。色や大きさなど、農家だからこそ知るおいしいマンゴーの見分け方を教わり、農家直伝の目利きで選んだお気に入りの1玉を土産として収穫できる。マンゴーは追熟型果実(※4)なので、収穫したマンゴーは旅の土産にぴったり！食べごろも教えてもらえるため、甘く熟すまで家に帰ってからも楽しみが続く。
※4：収穫後も成熟が続き甘みが増したり柔らかくなったりする果物のこと
■その日一番のマンゴーを満喫する至福のモーニングセット
ホテルに戻ったあとはこだわりのマンゴーをたっぷり使った「マンゴーモーニングセット」を味わう。マンゴーをふんだんに使った厚切りフレンチトーストやパルフェサラダなど、さわやかな朝にぴったりのモーニングセットだ。
さらに農家が厳選した、その日に食べごろを迎えたマンゴーを朝食時にカットし、新鮮な状態で堪能できる。栽培環境を実際に見て、そのこだわりを知ったからこそ、よりいっそうおいしさを実感できる。マンゴー好きにはたまらない体験で一日の始まりを迎えることができる。
■「至福のマンゴーモーニング」概要
・期間：2026年6月26日(金)〜7月31日(金)の金・土・日限定
・時間：6時〜8時
・料金：2人以上参加の場合1人あたり1万1000円(サービス料込)※1人参加の場合1万4300円
・含まれるもの：農園ツアー、マンゴーモーニングセット、マンゴー1人1玉
・定員：1組限定(1組4人まで)
・対象：宿泊者
・予約：公式サイトにて2日前16時までに要予約
・備考：マンゴーの栽培状況や天候状況により内容が変更や中止になる場合あり
自らの手で完熟マンゴーを収穫し、そのおいしさを味わう。市場にほぼ出回らない希少なマンゴーとの出合いが、西表島での滞在をより一層特別なものにしてくれるだろう。生産者の想いと自然の恵みを五感で味わうことができる本プログラムを体験してみてはいかがだろうか。
■西表島ホテル by 星野リゾート
西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを、1年を通して提案する。
・所在地：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2
・電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
・客室数：139室
・チェックイン：15時／チェックアウト：11時
・料金：2泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、食事別)
・アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】マンゴーをふんだんに使った「マンゴーモーニングセット」
本プログラムでは、農園を訪れるツアーに参加し農家から直接栽培のこだわりを学ぶ。農家直伝の目利きで選んだ1玉をお土産として収穫する体験ができるほか、最後には、その日に食べごろを迎えたマンゴーをモーニングセットで味わうことができる。農家が丁寧に育てたマンゴーをより多くの人に知ってもらいたいという想いから、収穫最盛期限定で開催する。
■樹上で完熟させる西表島の濃厚なマンゴー
マンゴーはとてもデリケートで温度や日差しの影響を受けやすいため、国内ではボイラーを使用した栽培が一般的だ。一方、八重山諸島は亜熱帯に位置し年間を通じて温暖な気候に恵まれているため、マンゴー栽培に最適な環境である。八重山のマンゴーはすべてボイラーを使用しない「無加温ハウス栽培」で育てられ、樹上でじっくりと完熟させてから収穫する。加温したマンゴーよりも糖度が高く(※1)、自然な完熟果ならではの芳醇な香りと甘味・酸味のバランスのとれた濃厚なマンゴーが育つ(※2)。さらに、生産量の95％程度が個選個販(※3)であるため、市場に出回ることはほぼない。
※1：沖縄県本島北部地域でのマンゴー「アーウィン」における加温栽培による連年生産性評価
※2：「八重山マンゴー研究会」の活動支援による産地育成
※3：農産物の選別・出荷において、果実の選別から出荷までをすべて個人で行う方式
■「至福のマンゴーモーニング」の特徴
■早朝に農園を訪れ、農家から栽培のこだわりを聞く
収穫が行われる朝の時間帯にマンゴー農園を訪れ、農家から直接栽培のこだわりやおいしさの秘密を学ぶ。夏の西表島はマンゴーの収穫最盛期。島産マンゴーは糖度と酸味に優れ、芳醇な香りが特徴だ。樹上でぎりぎりまで甘味を蓄えたマンゴーは、完熟を迎えると果実の重さで枝から落下する。訪問先の農園では収穫のタイミングにこだわり、自然に落果したマンゴーのみを収穫。さわやかな朝の太陽の光を浴びながら、マンゴーの魅力とこだわりを知る贅沢な時間を過ごせる。
■おいしい1玉を見極める"目利き"を体験。農家のお墨付きマンゴーを収穫
西表島のマンゴーについて知ったあとは、実際に収穫を体験。色や大きさなど、農家だからこそ知るおいしいマンゴーの見分け方を教わり、農家直伝の目利きで選んだお気に入りの1玉を土産として収穫できる。マンゴーは追熟型果実(※4)なので、収穫したマンゴーは旅の土産にぴったり！食べごろも教えてもらえるため、甘く熟すまで家に帰ってからも楽しみが続く。
※4：収穫後も成熟が続き甘みが増したり柔らかくなったりする果物のこと
■その日一番のマンゴーを満喫する至福のモーニングセット
ホテルに戻ったあとはこだわりのマンゴーをたっぷり使った「マンゴーモーニングセット」を味わう。マンゴーをふんだんに使った厚切りフレンチトーストやパルフェサラダなど、さわやかな朝にぴったりのモーニングセットだ。
さらに農家が厳選した、その日に食べごろを迎えたマンゴーを朝食時にカットし、新鮮な状態で堪能できる。栽培環境を実際に見て、そのこだわりを知ったからこそ、よりいっそうおいしさを実感できる。マンゴー好きにはたまらない体験で一日の始まりを迎えることができる。
■「至福のマンゴーモーニング」概要
・期間：2026年6月26日(金)〜7月31日(金)の金・土・日限定
・時間：6時〜8時
・料金：2人以上参加の場合1人あたり1万1000円(サービス料込)※1人参加の場合1万4300円
・含まれるもの：農園ツアー、マンゴーモーニングセット、マンゴー1人1玉
・定員：1組限定(1組4人まで)
・対象：宿泊者
・予約：公式サイトにて2日前16時までに要予約
・備考：マンゴーの栽培状況や天候状況により内容が変更や中止になる場合あり
自らの手で完熟マンゴーを収穫し、そのおいしさを味わう。市場にほぼ出回らない希少なマンゴーとの出合いが、西表島での滞在をより一層特別なものにしてくれるだろう。生産者の想いと自然の恵みを五感で味わうことができる本プログラムを体験してみてはいかがだろうか。
■西表島ホテル by 星野リゾート
西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら、世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを、1年を通して提案する。
・所在地：沖縄県八重山郡竹富町上原2-2
・電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
・客室数：139室
・チェックイン：15時／チェックアウト：11時
・料金：2泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、食事別)
・アクセス：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分
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