自然が作り出すナチュラルなカラーや風合いが目を引く新作や、人気ブランド同士の注目コラボレーションアイテムがずらり。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 自然の色合いをそのまま生かした着心地のいいスウェットパーカ社員が栽培＆収穫したコットンと希少なグリーンコットンをブレンドした生地は滑らかな肌触り。フードを2重に仕上げ、立体的なシルエットに。 \39,600（ザ シンゾーン/シンゾーン ルミネ新宿