繊維専門商社「帝人フロンティア」は、2026年3月31日にウェルビーイングの向上を目指した新ライフスタイルブランド「FILIF（フィリフ）」の立ち上げを発表しました。人々のスキンケアに対する意識の変化・向上に注目し、26年秋から美容機能を持つナイトウエアなどのアイテムを販売します。生活の中で無理なく"美容ケア"ブランド名に「より良い人生（暮らし）を編む」という想いが込められた「FILIF（フィリフ）」。ブランド誕生の