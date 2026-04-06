CLASS SEVEN 7人組グループのCLASS SEVENが５日、京セラドーム大阪で開催のファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演した。同イベントのライブステージに登場し、パフォーマンス後に囲み取材を行った。ステージを終えたメンバーは、口々に喜びを語った。「こんな大きい舞台に立たせてもらえることが光栄」と振り返り、他のメンバーも「本当に最高でした」「憧れの