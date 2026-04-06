小浜佑斗が今季2号となるホームラン 4月5日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたイースタン・リーグのソフトバンクホークス戦に、「3番・遊撃」で先発出場した小浜佑斗は、4打数1安打1打点1HR。今シーズン2号となるソロホームランを放ち、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。 6回、2アウト走者なしの場面で打席に立った小浜佑斗は、前田悠伍の3球目142km内角やや高めのスト