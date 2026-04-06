今季2号HRで1軍昇格へアピール！打撃上向きで泉口友汰/門脇誠が争う巨人遊撃スタメン争いに名乗り挙げたパンチ力抜群の好打者とは！？

小浜佑斗が今季2号となるホームラン

4月5日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたイースタン・リーグのソフトバンクホークス戦に、「3番・遊撃」で先発出場した小浜佑斗は、4打数1安打1打点1HR。今シーズン2号となるソロホームランを放ち、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。

6回、2アウト走者なしの場面で打席に立った小浜佑斗は、前田悠伍の3球目142km内角やや高めのストレートを捉え、今シーズン2号となるソロホームランを放った。

小浜佑斗は、2025年のドラフト会議で5位指名を受け、沖縄電力から巨人に入団。50メートル6.0秒の走力と遠投115メートルの強肩を兼ね備えた、走攻守3拍子揃った遊撃手だ。社会人野球での豊富な経験を持つ即戦力内野手として期待されており、パンチ力のある打撃も魅力がある。

1日の千葉ロッテマリーンズ戦でもマルチヒットを放っており、打撃の調子を上げてきている小浜佑斗には、泉口友汰、門脇誠が争う巨人遊撃スタメン争いに割って入る存在になってもらいたい。