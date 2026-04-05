女子プロレス「スターダム」の新人王トーナメント１回戦（５日、アクトシティ浜松）で鉄アキラ（２５）が、浜辺纏（２０）を破り２回戦進出を決めた。前日の大阪大会で開幕した同トーナメントは２０２４＆２５年デビューの鉄、浜辺、姫ゆりあ、金屋あんね、儛島エマ、古沢稀杏の６選手がエントリー。対戦カードはくじ引きで決められ、この日の１回戦で２４年１１月にデビューした浜辺と２５年１月にデビューした鉄が対戦