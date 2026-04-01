フリューは、プリントシール（プリ）機30周年を記念し、3月20日から4月5日まで「ウチらのプリ展 〜Dear令和 By平成〜」をOPENBASE渋谷にて開催中です。イベントに先立ち、お笑いコンビのエルフ 荒川さん・はるさんをCpEO（超“プリ”エンジョイオフィサー）として迎えた「ウチらのプリ展」オープニングイベントを実施しました。■「ウチらのプリ展」オープニングイベント レポート冒頭、フリュー 代表取締役社長 榎本雅仁氏より、