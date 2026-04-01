“買う”から“借りる”へ―。コロナ禍以降、結婚式のスタイルが多様化し、少人数婚やカジュアル化など、選択肢が広がっている。加えて物価高の影響もあり、着る機会の限られるフォーマルウェアは「費用や時間を合理的に抑えたい」という志向も浸透。そんな中、結婚式が派手なことで知られる名古屋に3月30日、完全予約制の「東京ソワールレンタルドレス」がオープンした。 【写真】高級感溢れる完全予約