「可愛すぎか！」怪我をした姉を心配する3歳の妹に胸キュン▶▶この作品を最初から読むにぃにとねぇねの溺愛が止まらない!? 2年前に事故で両親が他界し、高校生の双子・ギャルな美沙とチャラめな史郎、そして3歳の妹・ちーちゃんの3人暮らしがスタート。「あんな子達がまともに育てられるの？」と周囲は心配していましたが、2年経った今…ちーちゃんを愛でて愛でて、愛でまくる賑やかな生活に！それでは、ちょっぴり騒が