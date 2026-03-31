TOJI-とうじ-が、ブランドを代表する酒粕バスパウダー2種を「BASIC AND ACCENT」のオンラインストアにて取り扱い開始した。■素材の魅力を活かした贅沢バスタイム老舗酒蔵の上質な酒粕と天然塩のみを使用した「粕-HAKU-」は、素材本来の香りととろみのある湯ざわりが特長。しっとりと潤う素肌へ導くブランドの原点となるアイテム。「杜-MORI-」は、酒粕をベースにヒノキや柚子など100％自然由来の精油をブレンド。森の中で深呼吸す