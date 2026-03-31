2026年で開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)。それを記念した特別イベント「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年“Disvover U!!!”」が2026年3月4日より開催中だ。【写真】エンターテイナーたちと一緒に大量のピカチュウが出現！今回は、本イベントの目玉コンテンツの一つ「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をご紹介。パークの人気者たちが一堂に会する、熱狂的なパレードをレ