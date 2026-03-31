ピカチュウが大量発生！USJの開業25周年を記念した「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をレポート
2026年で開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)。それを記念した特別イベント「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年“Disvover U!!!”」が2026年3月4日より開催中だ。
【写真】エンターテイナーたちと一緒に大量のピカチュウが出現！
今回は、本イベントの目玉コンテンツの一つ「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をご紹介。パークの人気者たちが一堂に会する、熱狂的なパレードをレポートする。
■大人気のパレードが25周年仕様に！
毎年大好評の「NO LIMIT! パレード」。今年は25周年だけの「Discover U!!! バージョン」となり、新楽曲『The Power of U』に合わせて行われる。
今回のパレードを盛り上げるマストアイテムが「パレードフラッグ」(1000円)。「スペース・ファンタジー・ステーション」をはじめとしたパーク内のショップのほか、USJの公式オンラインストアでも販売されているので、事前に購入しておくのがおすすめだ。
パレードが始まると、25周年アニバーサリーフロートから順に、ハローキティ、PEANUTS、ミニオンズ、セサミストリート、SING、マリオとその仲間たちが、大勢のエンターテイナーとともに次々と登場。それぞれの作品やキャラクターの世界観を反映した、愉快でダイナミックなフロートに圧倒される。
■トリはポケモン！リアルサイズのピカチュウが登場
そして、パレードのトリを飾るのがポケモン。今回のポケモンのパフォーマンスでは、リアルサイズのピカチュウが大量発生！25匹ものピカチュウがエンターテイナーたちに抱っこやおんぶをされながら現れ、車道は一気に“かわいい”の大渋滞に。
フロートにはアニバーサリーらしくおしゃれをしたピカチュウが乗っており、本体は大迫力のリザードンやキュートなプリンなどで彩られている。一度ではすべてを見切れないほど隅々まで飾られているので、期間中何度も通いたくなってしまう。
今年は「Discover U!!! 知らないジブンが騒ぎ出す。」をテーマに掲げるUSJだが、パレードでもそれにちなんだ演出が。パレード中に2回、約3分間の「“超 Discover U!!!”タイム」が設けられており、観客は車道に降りて自由に楽しむことができる。フロートの撮影をしたり、エンターテイナーたちと一緒に踊ったりと、自分を解放して満喫していた。
「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」は、2027年1月11日(祝)まで開催中。公式サイトでは特別鑑賞エリアの入場券なども販売されているので、チェックしてみよう。
取材・文・撮影＝ウォーカープラス編集部
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】エンターテイナーたちと一緒に大量のピカチュウが出現！
今回は、本イベントの目玉コンテンツの一つ「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」をご紹介。パークの人気者たちが一堂に会する、熱狂的なパレードをレポートする。
■大人気のパレードが25周年仕様に！
毎年大好評の「NO LIMIT! パレード」。今年は25周年だけの「Discover U!!! バージョン」となり、新楽曲『The Power of U』に合わせて行われる。
今回のパレードを盛り上げるマストアイテムが「パレードフラッグ」(1000円)。「スペース・ファンタジー・ステーション」をはじめとしたパーク内のショップのほか、USJの公式オンラインストアでも販売されているので、事前に購入しておくのがおすすめだ。
パレードが始まると、25周年アニバーサリーフロートから順に、ハローキティ、PEANUTS、ミニオンズ、セサミストリート、SING、マリオとその仲間たちが、大勢のエンターテイナーとともに次々と登場。それぞれの作品やキャラクターの世界観を反映した、愉快でダイナミックなフロートに圧倒される。
■トリはポケモン！リアルサイズのピカチュウが登場
そして、パレードのトリを飾るのがポケモン。今回のポケモンのパフォーマンスでは、リアルサイズのピカチュウが大量発生！25匹ものピカチュウがエンターテイナーたちに抱っこやおんぶをされながら現れ、車道は一気に“かわいい”の大渋滞に。
フロートにはアニバーサリーらしくおしゃれをしたピカチュウが乗っており、本体は大迫力のリザードンやキュートなプリンなどで彩られている。一度ではすべてを見切れないほど隅々まで飾られているので、期間中何度も通いたくなってしまう。
今年は「Discover U!!! 知らないジブンが騒ぎ出す。」をテーマに掲げるUSJだが、パレードでもそれにちなんだ演出が。パレード中に2回、約3分間の「“超 Discover U!!!”タイム」が設けられており、観客は車道に降りて自由に楽しむことができる。フロートの撮影をしたり、エンターテイナーたちと一緒に踊ったりと、自分を解放して満喫していた。
「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」は、2027年1月11日(祝)まで開催中。公式サイトでは特別鑑賞エリアの入場券なども販売されているので、チェックしてみよう。
取材・文・撮影＝ウォーカープラス編集部
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。