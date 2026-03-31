森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、ピノ50周年、ポケモン30周年を記念したポケモンパッケージのピノが登場。「ポケットモンスター」のポケモンたちが登場する「ピノ （ポケモンパッケージ）」と「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」 が数量限定で発売されます☆ 森永乳業「ピノ （ポケモンパッケージ）／ピノ チョコアソート（ポケモンパッケー