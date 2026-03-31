森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、ピノ50周年、ポケモン30周年を記念したポケモンパッケージのピノが登場。

「ポケットモンスター」のポケモンたちが登場する「ピノ （ポケモンパッケージ）」と「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」 が数量限定で発売されます☆

森永乳業「ピノ （ポケモンパッケージ）／ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）／ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」

発売日：2026年4月上旬より順次

販売店舗：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、一般小売店など

チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド「ピノ」

1976年の発売以来たくさんの方々から愛され続け、2026年10月に発売50周年を迎えます。

ブランドの大きな節目を盛り上げるべく、ピノ同様世代を超えてたくさんの人々から愛され、2026年発売30周年を迎えた大人気ポケモンが登場するパッケージを発売。

ポケモンパッケージは「ピノ」「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」の3種で展開されます。

30年間にわたり大ヒットを続けてきた9地方のポケモン達が地方別にパッケージに登場するため、親子をはじめ世代を超えて長く愛されてきたポケモンシリーズの歴史をたどることができます☆

ピノ （ポケモンパッケージ）

価格：180円（税別）

発売日：2026年4月上旬より順次

内容量：60ml（6粒）

コクのあるバニラアイスクリームを、口どけの良いセミスイートチョコでコーティングしたひとくちアイス「ピノ」のポケモンパッケージ。

3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種類、合計5種類のパッケージが楽しめます。

パッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめる内容になっているのもポイント。

さらに、2025年に続き、全10種類のポケモンデザインに加えて、幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピック1や、3種類のレア刻印が入ったトレイなど、ワクワクする仕掛けが多数用意されています。

※通常デザインのピックが入っている場合があります

ピノ チョコアソート・シーズンアソート（ポケモンパッケージ）

価格：各650円（税別）

発売日：

・ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）2026年4月中旬より順次

・ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）2026年4月20日(月)

個包装にポケモンのシルエットが印刷された、全27種類のポケモンによるシルエットクイズが楽しめるアソートタイプ。

世代を超えて人気のポケモンを3地方ごとにデザインしたパッケージ各3種類が数量限定で展開されます。

さらに、アソートタイプ恒例の企画として、2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」が2025年に続き採用。

6粒タイプとは異なる、アソートタイプならではのワクワクする仕掛けも魅力的です。

さらに、「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボールを使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶことも可能。

フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類です。

特にチョコミントは6粒入りで人気の高いフレーバーで、アソートタイプでは今回“初”の採用となります。

※「ピノガチャ」とは：対象のアソートパッケージ2箱を使って個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフトです。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれます

※裏面パッケージで作れるモンスターボールは、レアパッケージでは対象外です

世代を超えて人気のポケモンを3地方ごとにデザインした限定パッケージが登場。

2026年4月上旬より順次販売が開始される、森永乳業「ピノ （ポケモンパッケージ）」「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」の紹介でした☆

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