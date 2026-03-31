昨今、クマの出没や被害に関するニュースがあとを絶たず、この問題はもはや山間部だけの出来事ではなく、我々の日常生活と切り離せないものとなった。こうした状況下で自らの命と安全を守るためには、クマの性質を正しく理解し、適切な距離を保つための具体的な知恵が不可欠である。そこで今回、山形県舟形町で狩猟・駆除活動を行う舟形猟友会のメンバー、斎藤優輝さんと、長野県軽井沢町でクマ保護管理活動を行っている特定非営利