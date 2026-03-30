（台北中央社）最大野党・国民党は30日、鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）が中国を訪問すると発表した。中国共産党の習近平総書記からの招きを受け、鄭氏がこれに謝意を示した上で喜んで受け入れたとした。中国側の発表によると、訪中は4月7日から12日まで。昨年11月に就任した鄭氏は、今年上半期中の習氏との面会に意欲を見せていた。実現すれば両党のトップ同士の面会は、2016年11月に当時の洪秀柱（こうしゅうちゅう）主席と