不動産情報サービスのアットホームは、2025年1月〜12月の間に、賃貸居住用物件を探しているユーザーを担当した全国のアットホーム加盟店を対象に実施した調査結果をもとに、「不動産のプロに聞いた！『新社会人の一人暮らしにおすすめの条件・設備』ランキング」を発表しました。■不動産のプロに聞いた！「新社会人の一人暮らしにおすすめの条件・設備」◇≪条件編≫1位「スーパーマーケット・コンビニ・ドラッグストアが徒歩圏