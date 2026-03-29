【漫画】この漫画をはじめから読むスーパーのレジでバイトしていた時の話から出生前診断、毒親、ブラック企業まで。自身の日常をジャンルにとらわれず漫画にしているしゃけなかほいさん。数々の人気作品の中から、特に反響の大きいストーリーを集めた傑作選をお届けします。→『しゃけなかほいさん傑作選』を最初から読む「面接で騙されてブラック企業に入社しました 出勤簿編」3-1「面接で騙されてブラック企業に入社しました 出