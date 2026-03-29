「もしかしたら交際に発展するかも」という予感のする男性がいたら、早い段階で「彼氏候補としてアリかナシか」を判断したいもの。では、どんな方法で確認するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「付き合う前に見分けたい！『誠実な男かどうか』を確かめる質問」をご紹介します。【１】「○○さんってモテるでしょう？」とカマをかけて反応を見る「『モテそうですよねー』