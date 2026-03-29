付き合う前に見分けたい！「誠実な男かどうか」を確かめる質問５パターン
「もしかしたら交際に発展するかも」という予感のする男性がいたら、早い段階で「彼氏候補としてアリかナシか」を判断したいもの。では、どんな方法で確認するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「付き合う前に見分けたい！『誠実な男かどうか』を確かめる質問」をご紹介します。
【１】「○○さんってモテるでしょう？」とカマをかけて反応を見る
「『モテそうですよねー』に気分をよくして口説いてきたり、自分語りを始める男はダメ」（20代女性）というように、わざと相手を持ち上げて、様子を見るのもアリでしょう。ここで調子に乗るのか、あるいは紳士的に振る舞うのかで、日ごろから女性に対してどのように接する男性なのか、見極められるかもしれません。
【２】「今の会社に勤めて何年になるんですか？」と職業や経歴について探る
「男の人って見栄っ張りなので、話を盛る人が多い。だからこそ経歴なんかを聞くとボロが出やすいです」（20代女性）というように、スペックを聞き出すなかで、虚飾の有無を見抜く手もあります。「うちの会社では将来の幹部候補」「実はプロ野球からスカウトも来てた」といった怪しい発言があったら、裏を取る必要がありそうです。
【３】「○○ってモンゴル映画観たことあります？」と相手が知りそうもない話題を振る
「相手の守備範囲外のネタをわざと振ってみて、知らないと正直に言えるかどうかで人間性を見ます」（20代女性）など、あえて突拍子もない話題を投下して、反応を観察するケースです。知ったかぶりをしたり、「それよりこの前さ…」などと話を変えようとする場合は、その程度の人だと判断してもいいでしょう。
【４】「どんな女性がタイプですか？」と異性の好みを尋ねる
「『俺に尽くしてくれる女』とか『美人で巨乳で金持ちの女』みたいに、身勝手な願望を語る男はNGと判断します」（20代女性）など、「女性の好み」を聞いて恋愛観を確認する人もいます。女性に対する敬意がなく、自分にとって都合のいいことばかり挙げる人は、彼氏候補からは外したほうがよさそうです。
【５】「宝くじで一億円当たったらどうする？」と臨時収入の使い道を聞く
「お金の使い方に堅実さは現れるはず。『宝くじが当たったら』系の話は普通に雑談として盛り上がりますよね」（10代女性）など、「もしも大金が手に入ったら」という質問で金銭感覚をあぶり出すパターンです。「パーッと散財する」「計画的に使う」あるいは「どこかに寄付する」など、回答次第で人柄が見えてくるかもしれません。
いくつかの方法を試してみて、総合的にジャッジするといいでしょう。（玉川きみか）
【１】「○○さんってモテるでしょう？」とカマをかけて反応を見る
「『モテそうですよねー』に気分をよくして口説いてきたり、自分語りを始める男はダメ」（20代女性）というように、わざと相手を持ち上げて、様子を見るのもアリでしょう。ここで調子に乗るのか、あるいは紳士的に振る舞うのかで、日ごろから女性に対してどのように接する男性なのか、見極められるかもしれません。
「男の人って見栄っ張りなので、話を盛る人が多い。だからこそ経歴なんかを聞くとボロが出やすいです」（20代女性）というように、スペックを聞き出すなかで、虚飾の有無を見抜く手もあります。「うちの会社では将来の幹部候補」「実はプロ野球からスカウトも来てた」といった怪しい発言があったら、裏を取る必要がありそうです。
【３】「○○ってモンゴル映画観たことあります？」と相手が知りそうもない話題を振る
「相手の守備範囲外のネタをわざと振ってみて、知らないと正直に言えるかどうかで人間性を見ます」（20代女性）など、あえて突拍子もない話題を投下して、反応を観察するケースです。知ったかぶりをしたり、「それよりこの前さ…」などと話を変えようとする場合は、その程度の人だと判断してもいいでしょう。
【４】「どんな女性がタイプですか？」と異性の好みを尋ねる
「『俺に尽くしてくれる女』とか『美人で巨乳で金持ちの女』みたいに、身勝手な願望を語る男はNGと判断します」（20代女性）など、「女性の好み」を聞いて恋愛観を確認する人もいます。女性に対する敬意がなく、自分にとって都合のいいことばかり挙げる人は、彼氏候補からは外したほうがよさそうです。
【５】「宝くじで一億円当たったらどうする？」と臨時収入の使い道を聞く
「お金の使い方に堅実さは現れるはず。『宝くじが当たったら』系の話は普通に雑談として盛り上がりますよね」（10代女性）など、「もしも大金が手に入ったら」という質問で金銭感覚をあぶり出すパターンです。「パーッと散財する」「計画的に使う」あるいは「どこかに寄付する」など、回答次第で人柄が見えてくるかもしれません。
いくつかの方法を試してみて、総合的にジャッジするといいでしょう。（玉川きみか）