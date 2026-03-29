空山基（そらやま・はじめ）さんの大回顧展『SORAYAMA 光・透明・反射―TOKYO―』が開催中です。異端かつ時代の寵児、SORAYAMAが極めた光の写実表現ロボットとはこれほどまでに美しく、見方を変えると、メタリックな質感をまとった人体はかくも美しい。観る者を強く惹きつけ、インスピレーションを喚起し、時に物議を醸す伝説的なアーティスト、空山基（そらやま・はじめ）さんの大回顧展が開催中だ。SNSには空山作品の模写がたく