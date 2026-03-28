ほっそりとした印象の太ももを手に入れるために重要になるのが、太ももの内側の「内転筋群の強化」と「股関節周りの柔軟性UP」の２つになります。そこで習慣に採り入れたいのが、この２つのポイントを一気に叶えるピラティスの簡単エクササイズ【グランド・パス】。床に寝そべった状態で脚をパカっとゆっくり開閉させるだけのシンプルなエクササイズなので、テレビを観ながら、リラックスしながらなどいつでも実践できるのが魅力で