菊陽町が整備を進めてきたアーバンスポーツパークが完成し27日、関係者向けの内覧会が行われました。完成したくまモンアーバンスポーツパークは総面積が1万5000平方メートルあり、スケートボードや自転車競技のBMX用のコースのほかバスケットボールコートも整備されています。 内覧会ではプロスケーターで3月に菊陽町に移住した池田幸太