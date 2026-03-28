【モデルプレス＝2026/03/28】女優の見上愛が3月27日、自身のInstagramを更新。NHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）で自身とともにW主演を務める上坂樹里と毛筆で書いた番組タイトルの文字を公開した。【写真】次期「朝ドラ」主人公2人「心を表すような美しい字」直筆番組タイトルが話題◆見上愛＆上坂樹里、美文字公開見上は「＃風薫る 放送開始まであと3日！」と告知。それぞれ「風、」「薫る」と毛筆で書かれた2