次期“朝ドラ”「風、薫る」見上愛＆上坂樹里、書道で書いた番組タイトルに反響「心を表すような美しい字」「稽古の成果が出てる」
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の見上愛が3月27日、自身のInstagramを更新。NHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）で自身とともにW主演を務める上坂樹里と毛筆で書いた番組タイトルの文字を公開した。
【写真】次期「朝ドラ」主人公2人「心を表すような美しい字」直筆番組タイトルが話題
見上は「＃風薫る 放送開始まであと3日！」と告知。それぞれ「風、」「薫る」と毛筆で書かれた2つの白いうちわの写真を公開し「これはクランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださって、樹里ちゃんと2人で書いたもの。風、 は樹里ちゃん担当。薫る は私が書きました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「達筆」「心を表すような美しい字」「ドラマ楽しみ」「稽古の成果が出てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】次期「朝ドラ」主人公2人「心を表すような美しい字」直筆番組タイトルが話題
◆見上愛＆上坂樹里、美文字公開
見上は「＃風薫る 放送開始まであと3日！」と告知。それぞれ「風、」「薫る」と毛筆で書かれた2つの白いうちわの写真を公開し「これはクランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださって、樹里ちゃんと2人で書いたもの。風、 は樹里ちゃん担当。薫る は私が書きました」とつづっている。
◆見上愛＆上坂樹里の書道に反響
この投稿に、ファンからは「達筆」「心を表すような美しい字」「ドラマ楽しみ」「稽古の成果が出てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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