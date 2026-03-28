テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で主人公のゴジュウウルフ/遠野吠を演じ、一躍注目を集めた俳優・冬野心央さん。ドラマ・舞台・モデルなど幅広く活動する中、3月7日には自身初となるカレンダーを発売。マイナビウーマンは、そんなますます注目が高まる冬野さんを直撃！カレンダーの見どころをたっぷり伺いました。――カレンダー発売おめでとうございます。どんなカレンダーになっています